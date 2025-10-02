Tokenomika CEREAL (CEP)

Odkrijte ključne vpoglede v CEREAL (CEP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:04:40 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen CEREAL (CEP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CEREAL (CEP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.39K
Skupna ponudba:
$ 250.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 180.11M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.25K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.30406
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o CEREAL (CEP)

DRM tokens are value transmission means used in DoDream Chain and are the basic units that operate by smart contracts.

Users can use a variety of services provided through DoDream Chain, such as matching, inquiry, and purchase, as DRM tokens. Users of various nationalities can trade between individuals without remittance or exchange fees. By leaving token’s transaction details, users can receive proven services and information and secure a transparent reputation.

Uradna spletna stran:
http://ir.dodream.io/

Tokenomika CEREAL (CEP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CEREAL (CEP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CEP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CEP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CEP, raziščite ceno žetona CEP v živo!

