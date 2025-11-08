Današnja cena CatInBox

Današnja cena kriptovalute CatInBox (CATINBOX) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CATINBOX v USD je -- na CATINBOX.

Kriptovaluta CatInBox je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,896.75, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.25M CATINBOX. V zadnjih 24 urah se je CATINBOX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CATINBOX premaknil -- v zadnji uri in -20.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CatInBox (CATINBOX)

Tržna kapitalizacija $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Zaloga v obtoku 999.25M 999.25M 999.25M Skupna ponudba 999,248,934.004375 999,248,934.004375 999,248,934.004375

