Catheon Gaming Cena (CATHEON)
Današnja cena kriptovalute Catheon Gaming (CATHEON) v živo je $ 0.00003398, s spremembo 1.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CATHEON v USD je $ 0.00003398 na CATHEON.
Kriptovaluta Catheon Gaming je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 54,383, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.60B CATHEON. V zadnjih 24 urah se je CATHEON trgovalo med $ 0.00003268 (najnižje) in $ 0.00003518 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0200027, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000112.
V kratkoročni uspešnosti se je CATHEON premaknil +0.89% v zadnji uri in -2.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Catheon Gaming je $ 54.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CATHEON je 1.60B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 339.83K.
+0.89%
-1.15%
-2.84%
-2.84%
Danes je bila sprememba cene Catheon Gaming v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Catheon Gaming v USD $ -0.0000212782.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Catheon Gaming v USD $ -0.0000242542.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Catheon Gaming v USD $ -0.00008010976146496838.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-1.15%
|30 dni
|$ -0.0000212782
|-62.61%
|60 dni
|$ -0.0000242542
|-71.37%
|90 dni
|$ -0.00008010976146496838
|-70.21%
Leta 2040 bi cena Catheon Gaming lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.
Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.
Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.
Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.
