Današnja cena Catheon Gaming

Današnja cena kriptovalute Catheon Gaming (CATHEON) v živo je $ 0.00003398, s spremembo 1.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CATHEON v USD je $ 0.00003398 na CATHEON.

Kriptovaluta Catheon Gaming je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 54,383, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.60B CATHEON. V zadnjih 24 urah se je CATHEON trgovalo med $ 0.00003268 (najnižje) in $ 0.00003518 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0200027, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000112.

V kratkoročni uspešnosti se je CATHEON premaknil +0.89% v zadnji uri in -2.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Catheon Gaming (CATHEON)

Tržna kapitalizacija $ 54.38K$ 54.38K $ 54.38K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 339.83K$ 339.83K $ 339.83K Zaloga v obtoku 1.60B 1.60B 1.60B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Catheon Gaming je $ 54.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CATHEON je 1.60B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 339.83K.