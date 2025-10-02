Odkrijte ključne vpoglede v Catbal (CATBAL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CATBAL, raziščite ceno žetona CATBAL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CATBAL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Catbal (CATBAL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CATBAL? Naša stran za napovedovanje cen CATBAL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

