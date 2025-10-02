Odkrijte ključne vpoglede v Catana (CATANA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CATANA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Catana (CATANA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

