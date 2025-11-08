Današnja cena Catalyse AI

Današnja cena kriptovalute Catalyse AI (CAI) v živo je $ 0.0033687, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CAI v USD je $ 0.0033687 na CAI.

Kriptovaluta Catalyse AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 336,870, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M CAI. V zadnjih 24 urah se je CAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.12569, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00180061.

V kratkoročni uspešnosti se je CAI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Catalyse AI (CAI)

Tržne informacije Catalyse AI (CAI)

Tržna kapitalizacija $ 336.87K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 336.87K
Zaloga v obtoku 100.00M
Skupna ponudba 100,000,000.0

