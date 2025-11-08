BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Catalyse AI v živo je 0.0033687 USD. Tržna kapitalizacija CAI je 336,870 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Današnja cena Catalyse AI

Današnja cena kriptovalute Catalyse AI (CAI) v živo je $ 0.0033687, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CAI v USD je $ 0.0033687 na CAI.

Kriptovaluta Catalyse AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 336,870, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M CAI. V zadnjih 24 urah se je CAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.12569, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00180061.

V kratkoročni uspešnosti se je CAI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

0.00%

Napoved cene za kriptovaluto Catalyse AI

Napoved cene Catalyse AI (CAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Catalyse AI (CAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Catalyse AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Catalyse AI (CAI)

Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly

Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity.

Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork.

Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools.

YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter.

Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.