Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Catacomb (CATA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

CATA is the native token of Catacomb, running on TON (The Open Network). CATA isn’t just a meme; we go beyond by leveraging Telegram's 1-billion-user network through a staking protocol accessible via our ever-evolving Telegram mini-app. The concept is simple: the longer you stake, the greater your rewards. The APY increases with each longer staking period you choose. Once your staking period concludes, you can claim your rewards.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CATA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Catacomb (CATA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

