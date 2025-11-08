Današnja cena CAT LADY

Današnja cena kriptovalute CAT LADY (KTTY) v živo je --, s spremembo 19.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KTTY v USD je -- na KTTY.

Kriptovaluta CAT LADY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 119,788, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 917.13M KTTY. V zadnjih 24 urah se je KTTY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KTTY premaknil -2.32% v zadnji uri in +27.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CAT LADY (KTTY)

Tržna kapitalizacija $ 119.79K$ 119.79K $ 119.79K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 119.79K$ 119.79K $ 119.79K Zaloga v obtoku 917.13M 917.13M 917.13M Skupna ponudba 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911

Trenutna tržna kapitalizacija CAT LADY je $ 119.79K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KTTY je 917.13M, skupna ponudba pa znaša 917133912.0189911. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 119.79K.