Današnja cena cat in stool

Današnja cena kriptovalute cat in stool (COOL) v živo je $ 0.00000625, s spremembo 0.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COOL v USD je $ 0.00000625 na COOL.

Kriptovaluta cat in stool je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,235.83, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.66M COOL. V zadnjih 24 urah se je COOL trgovalo med $ 0.00000618 (najnižje) in $ 0.00000638 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00006854, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000618.

V kratkoročni uspešnosti se je COOL premaknil -- v zadnji uri in -18.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije cat in stool (COOL)

Tržna kapitalizacija $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Zaloga v obtoku 997.66M 997.66M 997.66M Skupna ponudba 997,657,982.150585 997,657,982.150585 997,657,982.150585

