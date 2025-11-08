BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute cat in stool v živo je 0.00000625 USD. Tržna kapitalizacija COOL je 6,235.83 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o COOL

Informacije o ceni COOL

Kaj je COOL

Uradna spletna stran COOL

Tokenomika COOL

Napoved cen COOL

cat in stool Logotip

cat in stool Cena (COOL)

Nerazporejeno

Cena 1 COOL v USD v živo:

--
----
0.00%1D
USD
cat in stool (COOL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:14:21 (UTC+8)

Današnja cena cat in stool

Današnja cena kriptovalute cat in stool (COOL) v živo je $ 0.00000625, s spremembo 0.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COOL v USD je $ 0.00000625 na COOL.

Kriptovaluta cat in stool je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,235.83, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.66M COOL. V zadnjih 24 urah se je COOL trgovalo med $ 0.00000618 (najnižje) in $ 0.00000638 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00006854, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000618.

V kratkoročni uspešnosti se je COOL premaknil -- v zadnji uri in -18.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije cat in stool (COOL)

$ 6.24K
--
$ 6.24K
997.66M
997,657,982.150585
Trenutna tržna kapitalizacija cat in stool je $ 6.24K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba COOL je 997.66M, skupna ponudba pa znaša 997657982.150585. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.24K.

Zgodovina cene cat in stool, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000618
24H Nizka
$ 0.00000638
24H Visoka

$ 0.00000618
$ 0.00000638
$ 0.00006854
$ 0.00000618
--

-0.06%

-18.88%

-18.88%

Zgodovina cen cat in stool (COOL) v USD

Danes je bila sprememba cene cat in stool v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene cat in stool v USD $ -0.0000024865.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene cat in stool v USD $ -0.0000051465.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene cat in stool v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.06%
30 dni$ -0.0000024865-39.78%
60 dni$ -0.0000051465-82.34%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto cat in stool

Napoved cene cat in stool (COOL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COOL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen cat in stool (COOL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena cat in stool lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute cat in stool v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COOL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute cat in stool.

Kaj je cat in stool (COOL)

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu.

Vir cat in stool (COOL)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o cat in stool

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta cat in stool?
Če bi kriptovaluta cat in stool rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute cat in stool.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:14:21 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti cat in stool

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.