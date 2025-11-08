Današnja cena kriptovalute cat in stool v živo je 0.00000625 USD. Tržna kapitalizacija COOL je 6,235.83 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute cat in stool v živo je 0.00000625 USD. Tržna kapitalizacija COOL je 6,235.83 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute cat in stool (COOL) v živo je $ 0.00000625, s spremembo 0.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COOL v USD je $ 0.00000625 na COOL.
Kriptovaluta cat in stool je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,235.83, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.66M COOL. V zadnjih 24 urah se je COOL trgovalo med $ 0.00000618 (najnižje) in $ 0.00000638 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00006854, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000618.
V kratkoročni uspešnosti se je COOL premaknil -- v zadnji uri in -18.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije cat in stool (COOL)
$ 6.24K
$ 6.24K$ 6.24K
--
----
$ 6.24K
$ 6.24K$ 6.24K
997.66M
997.66M 997.66M
997,657,982.150585
997,657,982.150585 997,657,982.150585
Trenutna tržna kapitalizacija cat in stool je $ 6.24K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba COOL je 997.66M, skupna ponudba pa znaša 997657982.150585. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.24K.
Zgodovina cene cat in stool, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000618
$ 0.00000618$ 0.00000618
24H Nizka
$ 0.00000638
$ 0.00000638$ 0.00000638
24H Visoka
$ 0.00000618
$ 0.00000618$ 0.00000618
$ 0.00000638
$ 0.00000638$ 0.00000638
$ 0.00006854
$ 0.00006854$ 0.00006854
$ 0.00000618
$ 0.00000618$ 0.00000618
--
-0.06%
-18.88%
-18.88%
Zgodovina cen cat in stool (COOL) v USD
Danes je bila sprememba cene cat in stool v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene cat in stool v USD $ -0.0000024865. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene cat in stool v USD $ -0.0000051465. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene cat in stool v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
-0.06%
30 dni
$ -0.0000024865
-39.78%
60 dni
$ -0.0000051465
-82.34%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto cat in stool
Napoved cene cat in stool (COOL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COOL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen cat in stool (COOL) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena cat in stool lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute cat in stool v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COOL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute cat in stool.
Kaj je cat in stool (COOL)
Token based on the viral TikTok video Cat in Stool.
We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen.
This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes.
The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o cat in stool
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta cat in stool?
Če bi kriptovaluta cat in stool rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute cat in stool.
Koliko je kriptovaluta cat in stool vredna danes?
Današnja cena kriptovalute cat in stool je $ 0.00000625. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta cat in stool še vedno dobra naložba?
cat in stool ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v COOL, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto cat in stool?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto cat in stool v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute cat in stool?
Cena kriptovalute COOL se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute cat in stool v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena COOL.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute cat in stool?
Na ceno COOL vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,656.17
+0.84%
ETH
3,380.92
+2.53%
SOL
157.38
+1.26%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1402
+4.34%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za COOL na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par COOL/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute cat in stool gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute cat in stool letos rasla?
Cena kriptovalute cat in stool bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute cat in stool (COOL).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.