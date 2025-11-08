Današnja cena CashBunny

Današnja cena kriptovalute CashBunny (BUNNY) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUNNY v USD je -- na BUNNY.

Kriptovaluta CashBunny je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 115,916, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.50B BUNNY. V zadnjih 24 urah se je BUNNY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BUNNY premaknil -- v zadnji uri in -2.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CashBunny (BUNNY)

Tržna kapitalizacija $ 115.92K$ 115.92K $ 115.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 125.47K$ 125.47K $ 125.47K Zaloga v obtoku 1.50B 1.50B 1.50B Skupna ponudba 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985

