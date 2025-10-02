Odkrijte ključne vpoglede v Carlo (CARLO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Carlo (CARLO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell.

Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits. Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell. So if you’re game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base. (Just one rule... NEVER ask about his past)

Zdaj, ko razumete tokenomiko CARLO, raziščite ceno žetona CARLO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CARLO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Carlo (CARLO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CARLO? Naša stran za napovedovanje cen CARLO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.