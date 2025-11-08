Današnja cena Captain Kuma

Današnja cena kriptovalute Captain Kuma (KUMA) v živo je $ 0.00630009, s spremembo 5.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KUMA v USD je $ 0.00630009 na KUMA.

Kriptovaluta Captain Kuma je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,670,179, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 899.99M KUMA. V zadnjih 24 urah se je KUMA trgovalo med $ 0.00586298 (najnižje) in $ 0.00643072 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01017393, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0054502.

V kratkoročni uspešnosti se je KUMA premaknil -0.44% v zadnji uri in -6.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Captain Kuma (KUMA)

Tržna kapitalizacija $ 5.67M$ 5.67M $ 5.67M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.67M$ 5.67M $ 5.67M Zaloga v obtoku 899.99M 899.99M 899.99M Skupna ponudba 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474

Trenutna tržna kapitalizacija Captain Kuma je $ 5.67M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KUMA je 899.99M, skupna ponudba pa znaša 899994369.2753474. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.67M.