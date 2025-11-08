Današnja cena kriptovalute Captain Kuma v živo je 0.00630009 USD. Tržna kapitalizacija KUMA je 5,670,179 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KUMA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Captain Kuma v živo je 0.00630009 USD. Tržna kapitalizacija KUMA je 5,670,179 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KUMA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Captain Kuma (KUMA) v živo je $ 0.00630009, s spremembo 5.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KUMA v USD je $ 0.00630009 na KUMA.
Kriptovaluta Captain Kuma je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,670,179, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 899.99M KUMA. V zadnjih 24 urah se je KUMA trgovalo med $ 0.00586298 (najnižje) in $ 0.00643072 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01017393, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0054502.
V kratkoročni uspešnosti se je KUMA premaknil -0.44% v zadnji uri in -6.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Captain Kuma (KUMA)
$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M
--
----
$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M
899.99M
899.99M 899.99M
899,994,369.2753474
899,994,369.2753474 899,994,369.2753474
Trenutna tržna kapitalizacija Captain Kuma je $ 5.67M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KUMA je 899.99M, skupna ponudba pa znaša 899994369.2753474. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.67M.
Zgodovina cene Captain Kuma, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00586298
$ 0.00586298$ 0.00586298
24H Nizka
$ 0.00643072
$ 0.00643072$ 0.00643072
24H Visoka
$ 0.00586298
$ 0.00586298$ 0.00586298
$ 0.00643072
$ 0.00643072$ 0.00643072
$ 0.01017393
$ 0.01017393$ 0.01017393
$ 0.0054502
$ 0.0054502$ 0.0054502
-0.44%
+5.37%
-6.41%
-6.41%
Zgodovina cen Captain Kuma (KUMA) v USD
Danes je bila sprememba cene Captain Kuma v USD $ +0.00032134. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Captain Kuma v USD $ -0.0019119009. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Captain Kuma v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Captain Kuma v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00032134
+5.37%
30 dni
$ -0.0019119009
-30.34%
60 dni
$ 0
--
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Captain Kuma
Napoved cene Captain Kuma (KUMA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KUMA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Captain Kuma (KUMA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Captain Kuma lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Captain Kuma v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KUMA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Captain Kuma.
Kaj je Captain Kuma (KUMA)
KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project.
The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.
KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project.
The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Captain Kuma
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Captain Kuma?
Če bi kriptovaluta Captain Kuma rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Captain Kuma.
Koliko je kriptovaluta Captain Kuma vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Captain Kuma je $ 0.00630009. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Captain Kuma še vedno dobra naložba?
Captain Kuma ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v KUMA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Captain Kuma?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Captain Kuma v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Captain Kuma?
Cena kriptovalute KUMA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Captain Kuma v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena KUMA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Captain Kuma?
Na ceno KUMA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,548.51
+1.73%
ETH
3,447.01
+4.53%
SOL
161.05
+3.62%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1603
+6.18%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za KUMA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par KUMA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Captain Kuma gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Captain Kuma letos rasla?
Cena kriptovalute Captain Kuma bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Captain Kuma (KUMA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:54:45 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Captain Kuma (KUMA)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.