Današnja cena kriptovalute Captain Ethereum v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija CAPTAIN je 39,528 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CAPTAIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CAPTAIN

Captain Ethereum (CAPTAIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:15:51 (UTC+8)

Današnja cena Captain Ethereum

Današnja cena kriptovalute Captain Ethereum (CAPTAIN) v živo je --, s spremembo 4.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CAPTAIN v USD je -- na CAPTAIN.

Kriptovaluta Captain Ethereum je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39,528, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CAPTAIN. V zadnjih 24 urah se je CAPTAIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CAPTAIN premaknil -- v zadnji uri in +1.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Trenutna tržna kapitalizacija Captain Ethereum je $ 39.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CAPTAIN je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.53K.

Zgodovina cen Captain Ethereum (CAPTAIN) v USD

Danes je bila sprememba cene Captain Ethereum v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Captain Ethereum v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Captain Ethereum v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Captain Ethereum v USD $ 0.

Napoved cene za kriptovaluto Captain Ethereum

Napoved cene Captain Ethereum (CAPTAIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CAPTAIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Captain Ethereum (CAPTAIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Captain Ethereum lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Captain Ethereum v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CAPTAIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Captain Ethereum.

Kaj je Captain Ethereum (CAPTAIN)

Captain Ethereum ($Captain) is an ERC-20 memecoin launched in February 2025 and inspired by the official mascot of the ETHDenver conference, affiliated with the Ethereum Foundation. The project introduces Captain Ethereum and the Regenerates, characters in a narrative-driven world called the Etherverse. Through daily original memes, videos, and lore, the Etherverse explores themes from web3 culture. Real-world mascots debuted at ETHDenver 2025, and branding has been confirmed for ETHDenver 2026. The token features a fixed supply, a renounced contract, and permanently locked and burned liquidity. Captain Ethereum blends symbolic storytelling, grassroots meme culture, and Ethereum community heritage into an evolving cultural project.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Captain Ethereum

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Captain Ethereum?
Če bi kriptovaluta Captain Ethereum rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Captain Ethereum.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:15:51 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Captain Ethereum (CAPTAIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Captain Ethereum

