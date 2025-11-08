Današnja cena Captain Ethereum

Današnja cena kriptovalute Captain Ethereum (CAPTAIN) v živo je --, s spremembo 4.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CAPTAIN v USD je -- na CAPTAIN.

Kriptovaluta Captain Ethereum je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39,528, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CAPTAIN. V zadnjih 24 urah se je CAPTAIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CAPTAIN premaknil -- v zadnji uri in +1.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Captain Ethereum (CAPTAIN)

Tržna kapitalizacija $ 39.53K$ 39.53K $ 39.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 39.53K$ 39.53K $ 39.53K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

