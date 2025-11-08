Današnja cena Cappuccino Assassino

Današnja cena kriptovalute Cappuccino Assassino (ASSINO) v živo je $ 0.00000599, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASSINO v USD je $ 0.00000599 na ASSINO.

Kriptovaluta Cappuccino Assassino je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,989.65, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B ASSINO. V zadnjih 24 urah se je ASSINO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01414307, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000252.

V kratkoročni uspešnosti se je ASSINO premaknil -- v zadnji uri in -8.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cappuccino Assassino (ASSINO)

Tržna kapitalizacija $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

