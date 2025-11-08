Današnja cena CaoCao

Današnja cena kriptovalute CaoCao (CAOCAO) v živo je $ 0.217806, s spremembo 0.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CAOCAO v USD je $ 0.217806 na CAOCAO.

Kriptovaluta CaoCao je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,603,566, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 30.32M CAOCAO. V zadnjih 24 urah se je CAOCAO trgovalo med $ 0.197435 (najnižje) in $ 0.222766 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.310583, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.063527.

V kratkoročni uspešnosti se je CAOCAO premaknil +1.00% v zadnji uri in +191.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CaoCao (CAOCAO)

Tržna kapitalizacija $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Zaloga v obtoku 30.32M 30.32M 30.32M Skupna ponudba 30,318,594.947250534 30,318,594.947250534 30,318,594.947250534

Trenutna tržna kapitalizacija CaoCao je $ 6.60M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CAOCAO je 30.32M, skupna ponudba pa znaša 30318594.947250534. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.60M.