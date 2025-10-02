Tokenomika Camille (CAMILLE)
Tokenomika in analiza cen Camille (CAMILLE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Camille (CAMILLE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Camille (CAMILLE)
Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios.
Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to:
- Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics.
- LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”).
- Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions.
In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders):
- Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes.
- DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services
- Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context.
- Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click
Tokenomika Camille (CAMILLE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Camille (CAMILLE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CAMILLE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CAMILLE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CAMILLE, raziščite ceno žetona CAMILLE v živo!
Napoved cene CAMILLE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CAMILLE? Naša stran za napovedovanje cen CAMILLE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti