Odkrijte ključne vpoglede v Cairo Bank (CBANK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cairo Bank (CBANK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CBANK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Cairo Bank (CBANK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

