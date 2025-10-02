Odkrijte ključne vpoglede v Bybit Staked SOL (BBSOL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bybit Staked SOL (BBSOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi.

BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BBSOL, raziščite ceno žetona BBSOL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BBSOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Bybit Staked SOL (BBSOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BBSOL? Naša stran za napovedovanje cen BBSOL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.