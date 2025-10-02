Odkrijte ključne vpoglede v Bwull (BWULL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced,

In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community.

WELCOME TO THE BWULL RUN In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community. $BWULL is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced,

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BWULL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Bwull (BWULL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

