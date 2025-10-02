Odkrijte ključne vpoglede v Buz Economy (BUZ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Buz Economy (BUZ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy.

The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BUZ, raziščite ceno žetona BUZ v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BUZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Buz Economy (BUZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BUZ? Naša stran za napovedovanje cen BUZ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.