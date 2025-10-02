Tokenomika Buz Economy (BUZ)
Tokenomika in analiza cen Buz Economy (BUZ)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Buz Economy (BUZ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Buz Economy (BUZ)
The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy.
Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.
Tokenomika Buz Economy (BUZ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Buz Economy (BUZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BUZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUZ.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BUZ, raziščite ceno žetona BUZ v živo!
