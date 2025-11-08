Današnja cena Buy The News

Današnja cena kriptovalute Buy The News (NEWS) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEWS v USD je -- na NEWS.

Kriptovaluta Buy The News je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,377.19, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M NEWS. V zadnjih 24 urah se je NEWS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NEWS premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Buy The News (NEWS)

Tržna kapitalizacija $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Zaloga v obtoku 999.98M 999.98M 999.98M Skupna ponudba 999,978,737.089303 999,978,737.089303 999,978,737.089303

