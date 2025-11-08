Današnja cena buy and retire

Današnja cena kriptovalute buy and retire (401K) v živo je $ 0.00002116, s spremembo 5.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 401K v USD je $ 0.00002116 na 401K.

Kriptovaluta buy and retire je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21,134, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.51M 401K. V zadnjih 24 urah se je 401K trgovalo med $ 0.00001992 (najnižje) in $ 0.00002186 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00045241, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001865.

V kratkoročni uspešnosti se je 401K premaknil +0.53% v zadnji uri in -22.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije buy and retire (401K)

Tržna kapitalizacija $ 21.13K$ 21.13K $ 21.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.13K$ 21.13K $ 21.13K Zaloga v obtoku 998.51M 998.51M 998.51M Skupna ponudba 998,507,828.637737 998,507,828.637737 998,507,828.637737

