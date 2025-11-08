Današnja cena Bux The Rabbit

Današnja cena kriptovalute Bux The Rabbit (BUX) v živo je --, s spremembo 2.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUX v USD je -- na BUX.

Kriptovaluta Bux The Rabbit je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49,540, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BUX. V zadnjih 24 urah se je BUX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BUX premaknil -- v zadnji uri in -25.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bux The Rabbit (BUX)

Tržna kapitalizacija $ 49.54K$ 49.54K $ 49.54K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 49.54K$ 49.54K $ 49.54K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Bux The Rabbit je $ 49.54K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BUX je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 49.54K.