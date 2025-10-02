Tokenomika Buttercat (BUTT)
Tokenomika in analiza cen Buttercat (BUTT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Buttercat (BUTT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Buttercat (BUTT)
Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin.
Tokenomika Buttercat (BUTT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Buttercat (BUTT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BUTT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUTT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BUTT, raziščite ceno žetona BUTT v živo!
Napoved cene BUTT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BUTT? Naša stran za napovedovanje cen BUTT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
