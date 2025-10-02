Odkrijte ključne vpoglede v Buttercat (BUTT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Buttercat (BUTT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BUTT, raziščite ceno žetona BUTT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BUTT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Buttercat (BUTT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BUTT? Naša stran za napovedovanje cen BUTT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

