Današnja cena Burning Jup

Današnja cena kriptovalute Burning Jup (BURN) v živo je $ 0.00217852, s spremembo 1.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BURN v USD je $ 0.00217852 na BURN.

Kriptovaluta Burning Jup je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 158,112, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 72.58M BURN. V zadnjih 24 urah se je BURN trgovalo med $ 0.00217498 (najnižje) in $ 0.00221607 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00350848, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00082187.

V kratkoročni uspešnosti se je BURN premaknil +0.16% v zadnji uri in -23.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Burning Jup (BURN)

Tržna kapitalizacija $ 158.11K$ 158.11K $ 158.11K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 212.58K$ 212.58K $ 212.58K Zaloga v obtoku 72.58M 72.58M 72.58M Skupna ponudba 97,577,450.351506 97,577,450.351506 97,577,450.351506

Trenutna tržna kapitalizacija Burning Jup je $ 158.11K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BURN je 72.58M, skupna ponudba pa znaša 97577450.351506. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 212.58K.