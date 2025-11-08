BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Burning Jup v živo je 0.00217852 USD. Tržna kapitalizacija BURN je 158,112 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BURN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Burning Jup v živo je 0.00217852 USD. Tržna kapitalizacija BURN je 158,112 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BURN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BURN

Informacije o ceni BURN

Kaj je BURN

Uradna spletna stran BURN

Tokenomika BURN

Napoved cen BURN

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Burning Jup Logotip

Burning Jup Cena (BURN)

Nerazporejeno

Cena 1 BURN v USD v živo:

$0.00217831
$0.00217831$0.00217831
-1.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Burning Jup (BURN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:15:22 (UTC+8)

Današnja cena Burning Jup

Današnja cena kriptovalute Burning Jup (BURN) v živo je $ 0.00217852, s spremembo 1.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BURN v USD je $ 0.00217852 na BURN.

Kriptovaluta Burning Jup je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 158,112, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 72.58M BURN. V zadnjih 24 urah se je BURN trgovalo med $ 0.00217498 (najnižje) in $ 0.00221607 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00350848, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00082187.

V kratkoročni uspešnosti se je BURN premaknil +0.16% v zadnji uri in -23.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Burning Jup (BURN)

$ 158.11K
$ 158.11K$ 158.11K

--
----

$ 212.58K
$ 212.58K$ 212.58K

72.58M
72.58M 72.58M

97,577,450.351506
97,577,450.351506 97,577,450.351506

Trenutna tržna kapitalizacija Burning Jup je $ 158.11K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BURN je 72.58M, skupna ponudba pa znaša 97577450.351506. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 212.58K.

Zgodovina cene Burning Jup, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00217498
$ 0.00217498$ 0.00217498
24H Nizka
$ 0.00221607
$ 0.00221607$ 0.00221607
24H Visoka

$ 0.00217498
$ 0.00217498$ 0.00217498

$ 0.00221607
$ 0.00221607$ 0.00221607

$ 0.00350848
$ 0.00350848$ 0.00350848

$ 0.00082187
$ 0.00082187$ 0.00082187

+0.16%

-1.60%

-23.16%

-23.16%

Zgodovina cen Burning Jup (BURN) v USD

Danes je bila sprememba cene Burning Jup v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Burning Jup v USD $ +0.0018036840.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Burning Jup v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Burning Jup v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-1.60%
30 dni$ +0.0018036840+82.79%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Burning Jup

Napoved cene Burning Jup (BURN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BURN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Burning Jup (BURN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Burning Jup lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Burning Jup v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BURN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Burning Jup.

Kaj je Burning Jup (BURN)

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to :

-> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs.

Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Burning Jup (BURN)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Burning Jup

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Burning Jup?
Če bi kriptovaluta Burning Jup rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Burning Jup.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:15:22 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Burning Jup (BURN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Burning Jup

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.4010
$0.4010$0.4010

+702.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.26251
$0.26251$0.26251

+140.10%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01446
$0.01446$0.01446

+129.52%

0G

0G

0G

$1.577
$1.577$1.577

+51.05%

Filecoin

Filecoin

FIL

$3.429
$3.429$3.429

+36.66%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.