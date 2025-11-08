Današnja cena Burn On Bags

Današnja cena kriptovalute Burn On Bags (BURN) v živo je $ 0.00001836, s spremembo 1.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BURN v USD je $ 0.00001836 na BURN.

Kriptovaluta Burn On Bags je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,153.87, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 825.57M BURN. V zadnjih 24 urah se je BURN trgovalo med $ 0.00001802 (najnižje) in $ 0.00001936 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00039824, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000635.

V kratkoročni uspešnosti se je BURN premaknil -0.20% v zadnji uri in +3.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Burn On Bags (BURN)

Tržna kapitalizacija $ 15.15K$ 15.15K $ 15.15K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.15K$ 15.15K $ 15.15K Zaloga v obtoku 825.57M 825.57M 825.57M Skupna ponudba 825,566,655.9348922 825,566,655.9348922 825,566,655.9348922

Trenutna tržna kapitalizacija Burn On Bags je $ 15.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BURN je 825.57M, skupna ponudba pa znaša 825566655.9348922. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.15K.