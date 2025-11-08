Današnja cena Burkat

Današnja cena kriptovalute Burkat (BURKAT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BURKAT v USD je -- na BURKAT.

Kriptovaluta Burkat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,695.33, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.35M BURKAT. V zadnjih 24 urah se je BURKAT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BURKAT premaknil -- v zadnji uri in -26.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Burkat (BURKAT)

Tržna kapitalizacija $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Zaloga v obtoku 998.35M 998.35M 998.35M Skupna ponudba 998,347,396.405505 998,347,396.405505 998,347,396.405505

Trenutna tržna kapitalizacija Burkat je $ 5.70K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BURKAT je 998.35M, skupna ponudba pa znaša 998347396.405505. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.70K.