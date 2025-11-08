Današnja cena Burger Money

Današnja cena kriptovalute Burger Money (BURGERS) v živo je --, s spremembo 2.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BURGERS v USD je -- na BURGERS.

Kriptovaluta Burger Money je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 46,892, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 91.63B BURGERS. V zadnjih 24 urah se je BURGERS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BURGERS premaknil -0.06% v zadnji uri in -11.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Burger Money (BURGERS)

