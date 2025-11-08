Današnja cena Bunana

Današnja cena kriptovalute Bunana (BUNANA) v živo je $ 0.0027692, s spremembo 1.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUNANA v USD je $ 0.0027692 na BUNANA.

Kriptovaluta Bunana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,757,251, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BUNANA. V zadnjih 24 urah se je BUNANA trgovalo med $ 0.0027238 (najnižje) in $ 0.00324696 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00595379, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00114749.

V kratkoročni uspešnosti se je BUNANA premaknil +0.53% v zadnji uri in -9.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bunana (BUNANA)

Tržne informacije Bunana (BUNANA)

Tržna kapitalizacija $ 2.76M
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.76M
Zaloga v obtoku 1.00B
Skupna ponudba 1,000,000,000.0

