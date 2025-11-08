Današnja cena Bulls vs Bears

Današnja cena kriptovalute Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) v živo je --, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BULLSVSBEARS v USD je -- na BULLSVSBEARS.

Kriptovaluta Bulls vs Bears je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,984.28, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BULLSVSBEARS. V zadnjih 24 urah se je BULLSVSBEARS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BULLSVSBEARS premaknil +0.09% v zadnji uri in -22.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS)

Tržna kapitalizacija $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

