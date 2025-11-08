Današnja cena BULBUL2DAO

Današnja cena kriptovalute BULBUL2DAO (BULBUL) v živo je --, s spremembo 3.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BULBUL v USD je -- na BULBUL.

Kriptovaluta BULBUL2DAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 54,100, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BULBUL. V zadnjih 24 urah se je BULBUL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BULBUL premaknil +1.43% v zadnji uri in -6.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BULBUL2DAO (BULBUL)

Tržna kapitalizacija $ 54.10K$ 54.10K $ 54.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 54.10K$ 54.10K $ 54.10K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

