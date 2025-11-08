BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Built on Nothing v živo je 0.0001103 USD. Tržna kapitalizacija BON je 89,374 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Built on Nothing v živo je 0.0001103 USD. Tržna kapitalizacija BON je 89,374 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BON

Informacije o ceni BON

Kaj je BON

Uradna spletna stran BON

Tokenomika BON

Napoved cen BON

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Built on Nothing Logotip

Built on Nothing Cena (BON)

Nerazporejeno

Cena 1 BON v USD v živo:

$0.0001103
$0.0001103$0.0001103
-11.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Built on Nothing (BON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:33:57 (UTC+8)

Današnja cena Built on Nothing

Današnja cena kriptovalute Built on Nothing (BON) v živo je $ 0.0001103, s spremembo 11.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BON v USD je $ 0.0001103 na BON.

Kriptovaluta Built on Nothing je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 89,374, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 815.42M BON. V zadnjih 24 urah se je BON trgovalo med $ 0.00010901 (najnižje) in $ 0.00013322 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0019941, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010901.

V kratkoročni uspešnosti se je BON premaknil -0.04% v zadnji uri in -37.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Built on Nothing (BON)

$ 89.37K
$ 89.37K$ 89.37K

--
----

$ 109.53K
$ 109.53K$ 109.53K

815.42M
815.42M 815.42M

999,320,416.10478
999,320,416.10478 999,320,416.10478

Trenutna tržna kapitalizacija Built on Nothing je $ 89.37K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BON je 815.42M, skupna ponudba pa znaša 999320416.10478. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 109.53K.

Zgodovina cene Built on Nothing, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00010901
$ 0.00010901$ 0.00010901
24H Nizka
$ 0.00013322
$ 0.00013322$ 0.00013322
24H Visoka

$ 0.00010901
$ 0.00010901$ 0.00010901

$ 0.00013322
$ 0.00013322$ 0.00013322

$ 0.0019941
$ 0.0019941$ 0.0019941

$ 0.00010901
$ 0.00010901$ 0.00010901

-0.04%

-11.12%

-37.25%

-37.25%

Zgodovina cen Built on Nothing (BON) v USD

Danes je bila sprememba cene Built on Nothing v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Built on Nothing v USD $ -0.0000596316.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Built on Nothing v USD $ -0.0000921125.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Built on Nothing v USD $ -0.0008935739026320004.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-11.12%
30 dni$ -0.0000596316-54.06%
60 dni$ -0.0000921125-83.51%
90 dni$ -0.0008935739026320004-89.01%

Napoved cene za kriptovaluto Built on Nothing

Napoved cene Built on Nothing (BON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Built on Nothing (BON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Built on Nothing lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Built on Nothing v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Built on Nothing.

Kaj je Built on Nothing (BON)

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Built on Nothing (BON)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Built on Nothing

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Built on Nothing?
Če bi kriptovaluta Built on Nothing rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Built on Nothing.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:33:57 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Built on Nothing (BON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Built on Nothing

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.2579
$1.2579$1.2579

+2,415.80%

Flux

Flux

FLUX

$0.27078
$0.27078$0.27078

+147.67%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012620
$0.000012620$0.000012620

+110.33%

0G

0G

0G

$1.613
$1.613$1.613

+54.50%

S

S

S

$0.1810
$0.1810$0.1810

+36.50%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.