Današnja cena Built on Nothing

Današnja cena kriptovalute Built on Nothing (BON) v živo je $ 0.0001103, s spremembo 11.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BON v USD je $ 0.0001103 na BON.

Kriptovaluta Built on Nothing je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 89,374, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 815.42M BON. V zadnjih 24 urah se je BON trgovalo med $ 0.00010901 (najnižje) in $ 0.00013322 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0019941, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010901.

V kratkoročni uspešnosti se je BON premaknil -0.04% v zadnji uri in -37.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Built on Nothing (BON)

Tržna kapitalizacija $ 89.37K$ 89.37K $ 89.37K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 109.53K$ 109.53K $ 109.53K Zaloga v obtoku 815.42M 815.42M 815.42M Skupna ponudba 999,320,416.10478 999,320,416.10478 999,320,416.10478

