Tokenomika BUILDR (BUILDR)
Tokenomika in analiza cen BUILDR (BUILDR)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BUILDR (BUILDR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BUILDR (BUILDR)
BUILDR is a decentralized platform on Solana designed to provide real, on-chain utility for token creators, clippers, and streamers. The platform enables users to upload and verify short video clips, request custom applications or games for their token communities, and participate in a transparent reward system. BUILDR aims to move beyond speculative trading by offering tools for content verification, community engagement, and automated payouts, all within a premium, user-friendly interface.
Tokenomika BUILDR (BUILDR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BUILDR (BUILDR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BUILDR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUILDR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BUILDR, raziščite ceno žetona BUILDR v živo!
