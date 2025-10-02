Odkrijte ključne vpoglede v BUILDR (BUILDR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

BUILDR is a decentralized platform on Solana designed to provide real, on-chain utility for token creators, clippers, and streamers. The platform enables users to upload and verify short video clips, request custom applications or games for their token communities, and participate in a transparent reward system. BUILDR aims to move beyond speculative trading by offering tools for content verification, community engagement, and automated payouts, all within a premium, user-friendly interface.

