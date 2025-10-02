Tokenomika Bueno (BUENO)
Tokenomika in analiza cen Bueno (BUENO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bueno (BUENO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Bueno (BUENO)
Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself.
Tokenomika Bueno (BUENO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Bueno (BUENO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BUENO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUENO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BUENO, raziščite ceno žetona BUENO v živo!
Napoved cene BUENO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BUENO? Naša stran za napovedovanje cen BUENO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti