Odkrijte ključne vpoglede v Bueno (BUENO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bueno (BUENO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen.

Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself.

Tokenomika BUENO

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BUENO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Bueno (BUENO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Naša stran za napovedovanje cen BUENO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike.

