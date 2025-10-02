Tokenomika Buddha (BUDDHA)
Tokenomika in analiza cen Buddha (BUDDHA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Buddha (BUDDHA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Buddha (BUDDHA)
In an era where technology and spirituality converge, Buddha Coin represents an extraordinary cryptocurrency initiative. Crafted with the intent to unite people through benevolence and community, Buddha Coin seeks to make a lasting, positive impact on culture. Rooted in ancient Buddhist principles, this coin offers a decentralized ecosystem built upon the core values of Harmony, Enlightenment, and Stewardship. Buddha Coin doesn't just aim to be a cryptocurrency; it aspires to be a beacon of mindfulness and ethical living in the digital age. It encourages not only thoughtful giving but also a pursuit of higher values. By seamlessly merging the blockchain with mindful living, it paves the way for a kinder, more interconnected world that actively supports global good. We recognize that the cryptocurrency landscape is evolving rapidly, but it often lacks the spiritual and ethical considerations essential for true contentment. Buddha Coin was conceived to bridge this gap by harmoniously merging the transformative potential of crypto with the profound wisdom of Buddhist philosophy. Our mission is clear: to create a one-of-a-kind digital currency that artfully blends traditional values with modern prosperity. More than just a meme, Buddha Coin is a powerful tool for personal growth. It seeks to infuse the rapidly evolving digital landscape with spiritual and ethical considerations, advocating for the integration of eternal wisdom and modern prosperity. With Buddha Coin, we embark on a journey that transcends the boundaries of conventional finance, towards a world where financial well-being is intricately linked to the enrichment of our inner selves and the betterment of humanity as a whole.
Tokenomika Buddha (BUDDHA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Buddha (BUDDHA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BUDDHA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUDDHA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BUDDHA, raziščite ceno žetona BUDDHA v živo!
