Današnja cena Bucket Protocol BUCK Stablecoin

Današnja cena kriptovalute Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) v živo je $ 0.999275, s spremembo 0.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUCK v USD je $ 0.999275 na BUCK.

Kriptovaluta Bucket Protocol BUCK Stablecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 35,189,996, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 35.23M BUCK. V zadnjih 24 urah se je BUCK trgovalo med $ 0.988811 (najnižje) in $ 1.014 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.23, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000978.

V kratkoročni uspešnosti se je BUCK premaknil +1.06% v zadnji uri in -0.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Tržna kapitalizacija $ 35.19M$ 35.19M $ 35.19M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 35.19M$ 35.19M $ 35.19M Zaloga v obtoku 35.23M 35.23M 35.23M Skupna ponudba 35,232,871.84201754 35,232,871.84201754 35,232,871.84201754

Trenutna tržna kapitalizacija Bucket Protocol BUCK Stablecoin je $ 35.19M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BUCK je 35.23M, skupna ponudba pa znaša 35232871.84201754. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 35.19M.