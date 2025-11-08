Današnja cena BTC Bull Token

Današnja cena kriptovalute BTC Bull Token (BTCBULL) v živo je $ 0.00670793, s spremembo 1.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTCBULL v USD je $ 0.00670793 na BTCBULL.

Kriptovaluta BTC Bull Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 671,800, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M BTCBULL. V zadnjih 24 urah se je BTCBULL trgovalo med $ 0.00671773 (najnižje) in $ 0.00683476 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.241602, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010301.

V kratkoročni uspešnosti se je BTCBULL premaknil -0.32% v zadnji uri in -13.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BTC Bull Token (BTCBULL)

Tržna kapitalizacija $ 671.80K$ 671.80K $ 671.80K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 671.80K$ 671.80K $ 671.80K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BTC Bull Token je $ 671.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BTCBULL je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 671.80K.