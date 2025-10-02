Tokenomika Bruh (BRUH)

Tokenomika Bruh (BRUH)

Odkrijte ključne vpoglede v Bruh (BRUH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
USD

Tokenomika in analiza cen Bruh (BRUH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bruh (BRUH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 46.05K
$ 46.05K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 46.05K
$ 46.05K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02611272
$ 0.02611272
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00002029
$ 0.00002029
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o Bruh (BRUH)

Meet $BRUH, a green monster who's tired of the hype, the pumps, and the inevitable dumps. Unlike other tokens, $BRUH doesn't care about the moon or lambos. In fact, $BRUH doesn't care about much at all. He's seen the meme tokens come and go, watched as their value bled to zero, and he's had enough. So, what does $BRUH do? He launches his own token, of course. Powered by the iconic Mike Wazowski $BRUH face, $BRUH is here to spread a different kind of energy—a laid-back, "whatever" attitude that's refreshingly honest in a space filled with overzealous optimism. This isn't about creating the next big thing; it's about embracing the $BRUH moments in life, those times when you just want to throw your hands up and say, "Bruh."

Uradna spletna stran:
https://bruheth.com/

Tokenomika Bruh (BRUH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bruh (BRUH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BRUH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BRUH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BRUH, raziščite ceno žetona BRUH v živo!

Napoved cene BRUH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BRUH? Naša stran za napovedovanje cen BRUH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

