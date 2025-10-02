Odkrijte ključne vpoglede v Brokecoin (BROKE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Brokecoin (BROKE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BROKE, raziščite ceno žetona BROKE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BROKE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Brokecoin (BROKE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BROKE? Naša stran za napovedovanje cen BROKE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

