Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Brokecoin (BROKE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Brokecoin (BROKE)
BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders.
Tokenomika Brokecoin (BROKE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Brokecoin (BROKE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BROKE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BROKE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BROKE, raziščite ceno žetona BROKE v živo!
