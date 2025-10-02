Tokenomika Bro the cat (BRO)

Tokenomika Bro the cat (BRO)

Odkrijte ključne vpoglede v Bro the cat (BRO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:28:12 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Bro the cat (BRO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bro the cat (BRO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 161.63K
$ 161.63K
Skupna ponudba:
$ 999.60M
$ 999.60M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.60M
$ 999.60M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 161.63K
$ 161.63K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00726825
$ 0.00726825
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.0001617
$ 0.0001617

Informacije o Bro the cat (BRO)

“Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral.

Uradna spletna stran:
https://pump.fun/33rVymHHPxfMvg4EHKBRF3h8a37cG7Et3eQWZzAkpump

Tokenomika Bro the cat (BRO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bro the cat (BRO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BRO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BRO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BRO, raziščite ceno žetona BRO v živo!

Napoved cene BRO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BRO? Naša stran za napovedovanje cen BRO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

