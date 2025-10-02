Tokenomika BRLA Digital BRLA (BRLA)

Tokenomika BRLA Digital BRLA (BRLA)

Odkrijte ključne vpoglede v BRLA Digital BRLA (BRLA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:01:08 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen BRLA Digital BRLA (BRLA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BRLA Digital BRLA (BRLA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.85M
Skupna ponudba:
$ 31.21M
Razpoložljivi obtok:
$ 31.21M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.85M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.188948
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.075673
Trenutna cena:
$ 0.187587
Informacije o BRLA Digital BRLA (BRLA)

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

Uradna spletna stran:
https://brla.digital/
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x

Tokenomika BRLA Digital BRLA (BRLA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BRLA Digital BRLA (BRLA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BRLA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BRLA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BRLA, raziščite ceno žetona BRLA v živo!

Napoved cene BRLA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BRLA? Naša stran za napovedovanje cen BRLA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

