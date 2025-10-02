Tokenomika Bright Union (BRIGHT)

Tokenomika Bright Union (BRIGHT)

Odkrijte ključne vpoglede v Bright Union (BRIGHT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:59:24 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Bright Union (BRIGHT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bright Union (BRIGHT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 31.42K
Skupna ponudba:
$ 110.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 24.13M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 143.23K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.721301
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00128678
Trenutna cena:
$ 0.00130209
Informacije o Bright Union (BRIGHT)

Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions:

  1. Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface
  2. Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface.
  3. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union).

Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users.

Uradna spletna stran:
https://brightunion.io/

Tokenomika Bright Union (BRIGHT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bright Union (BRIGHT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BRIGHT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BRIGHT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BRIGHT, raziščite ceno žetona BRIGHT v živo!

Napoved cene BRIGHT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BRIGHT? Naša stran za napovedovanje cen BRIGHT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

