Današnja cena BRIAH

Današnja cena kriptovalute BRIAH (BRIAH) v živo je --, s spremembo 15.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BRIAH v USD je -- na BRIAH.

Kriptovaluta BRIAH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 306,990, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 996.97M BRIAH. V zadnjih 24 urah se je BRIAH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00361951, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BRIAH premaknil -1.54% v zadnji uri in +35.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BRIAH (BRIAH)

Tržna kapitalizacija $ 306.99K$ 306.99K $ 306.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 306.99K$ 306.99K $ 306.99K Zaloga v obtoku 996.97M 996.97M 996.97M Skupna ponudba 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

Trenutna tržna kapitalizacija BRIAH je $ 306.99K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BRIAH je 996.97M, skupna ponudba pa znaša 996966560.285. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 306.99K.