Tokenomika Brat (BRAT)
Tokenomika in analiza cen Brat (BRAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Brat (BRAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Brat (BRAT)
$BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE.
BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon!
Tokenomika Brat (BRAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Brat (BRAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BRAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BRAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BRAT, raziščite ceno žetona BRAT v živo!
Napoved cene BRAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BRAT? Naša stran za napovedovanje cen BRAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
