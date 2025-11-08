Današnja cena Brainrot Research

Današnja cena kriptovalute Brainrot Research (BRNRT) v živo je $ 0.00001708, s spremembo 17.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BRNRT v USD je $ 0.00001708 na BRNRT.

Kriptovaluta Brainrot Research je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,074.36, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.74M BRNRT. V zadnjih 24 urah se je BRNRT trgovalo med $ 0.00001629 (najnižje) in $ 0.00002201 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00060333, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001629.

V kratkoročni uspešnosti se je BRNRT premaknil -0.20% v zadnji uri in -21.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Brainrot Research (BRNRT)

Trenutna tržna kapitalizacija Brainrot Research je $ 17.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BRNRT je 999.74M, skupna ponudba pa znaša 999743703.2339615. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.07K.