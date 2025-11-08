BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute BOUNCY BALL of OFiD Fun v živo je 0.00003074 USD. Tržna kapitalizacija E𝕏PB je 30,070 USD. Spremljajte posodobitve cen iz E𝕏PB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

BOUNCY BALL of OFiD Fun Cena (E𝕏PB)

Cena 1 E𝕏PB v USD v živo:

+4.10%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Live Price Chart
Današnja cena BOUNCY BALL of OFiD Fun

Današnja cena kriptovalute BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) v živo je $ 0.00003074, s spremembo 4.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz E𝕏PB v USD je $ 0.00003074 na E𝕏PB.

Kriptovaluta BOUNCY BALL of OFiD Fun je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 30,070, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 978.27M E𝕏PB. V zadnjih 24 urah se je E𝕏PB trgovalo med $ 0.00002936 (najnižje) in $ 0.00003192 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00007217, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002836.

V kratkoročni uspešnosti se je E𝕏PB premaknil +0.61% v zadnji uri in -16.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Trenutna tržna kapitalizacija BOUNCY BALL of OFiD Fun je $ 30.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba E𝕏PB je 978.27M, skupna ponudba pa znaša 999419620.457844. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 30.72K.

Zgodovina cene BOUNCY BALL of OFiD Fun, USD

+0.61%

+4.29%

-16.84%

-16.84%

Zgodovina cen BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) v USD

Danes je bila sprememba cene BOUNCY BALL of OFiD Fun v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene BOUNCY BALL of OFiD Fun v USD $ -0.0000098094.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene BOUNCY BALL of OFiD Fun v USD $ -0.0000082305.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene BOUNCY BALL of OFiD Fun v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+4.29%
30 dni$ -0.0000098094-31.91%
60 dni$ -0.0000082305-26.77%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto BOUNCY BALL of OFiD Fun

Napoved cene BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena E𝕏PB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BOUNCY BALL of OFiD Fun lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BOUNCY BALL of OFiD Fun v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen E𝕏PB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BOUNCY BALL of OFiD Fun.

Kaj je BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BOUNCY BALL of OFiD Fun

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BOUNCY BALL of OFiD Fun?
Če bi kriptovaluta BOUNCY BALL of OFiD Fun rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BOUNCY BALL of OFiD Fun.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:14:27 (UTC+8)

