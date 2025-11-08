Današnja cena BOUNCY BALL of OFiD Fun

Današnja cena kriptovalute BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) v živo je $ 0.00003074, s spremembo 4.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz E𝕏PB v USD je $ 0.00003074 na E𝕏PB.

Kriptovaluta BOUNCY BALL of OFiD Fun je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 30,070, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 978.27M E𝕏PB. V zadnjih 24 urah se je E𝕏PB trgovalo med $ 0.00002936 (najnižje) in $ 0.00003192 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00007217, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002836.

V kratkoročni uspešnosti se je E𝕏PB premaknil +0.61% v zadnji uri in -16.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Tržna kapitalizacija $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 30.72K$ 30.72K $ 30.72K Zaloga v obtoku 978.27M 978.27M 978.27M Skupna ponudba 999,419,620.457844 999,419,620.457844 999,419,620.457844

