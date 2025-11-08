Današnja cena Botanix Staked Bitcoin

Današnja cena kriptovalute Botanix Staked Bitcoin (STBTC) v živo je $ 103,219, s spremembo 0.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STBTC v USD je $ 103,219 na STBTC.

Kriptovaluta Botanix Staked Bitcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,060,635, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 97.47 STBTC. V zadnjih 24 urah se je STBTC trgovalo med $ 101,474 (najnižje) in $ 105,125 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 128,136, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 101,126.

V kratkoročni uspešnosti se je STBTC premaknil -0.59% v zadnji uri in -6.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Tržna kapitalizacija $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M Zaloga v obtoku 97.47 97.47 97.47 Skupna ponudba 97.47071044923158 97.47071044923158 97.47071044923158

