Današnja cena Boss Burger v živo je 0.00008593 USD. Spremljajte posodobitve cen BOSSBURGER v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen BOSSBURGER.Današnja cena Boss Burger v živo je 0.00008593 USD. Spremljajte posodobitve cen BOSSBURGER v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen BOSSBURGER.

Boss Burger Cena (BOSSBURGER)

Cena 1 BOSSBURGER v USD v živo:

+1.20%1D
Boss Burger (BOSSBURGER) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:37:30 (UTC+8)

Informacije o ceni Boss Burger (BOSSBURGER) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

Cena Boss Burger (BOSSBURGER) v realnem času je $0.00008593. V zadnjih 24 urah se je BOSSBURGER trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00008465 in najvišjo vrednostjo $ 0.00009063, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena BOSSBURGER v vseh časov je $ 0.00154863, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00002681.

Kratkoročna uspešnost BOSSBURGER se je v zadnji uri spremenila za -1.15%, v 24 urah +1.50% in v 7 dneh +16.42%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Boss Burger (BOSSBURGER)

Trenutna tržna kapitalizacija Boss Burger je $ 85.77K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BOSSBURGER je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 85.77K.

Zgodovina cen Boss Burger (BOSSBURGER) v USD

Danes je bila sprememba cene Boss Burger v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Boss Burger v USD $ -0.0000245677.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Boss Burger v USD $ -0.0000658138.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Boss Burger v USD $ -0.00008269121749094.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+1.50%
30 dni$ -0.0000245677-28.59%
60 dni$ -0.0000658138-76.59%
90 dni$ -0.00008269121749094-49.03%

Kaj je Boss Burger (BOSSBURGER)

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

Vir Boss Burger (BOSSBURGER)

Uradna spletna stran

Napoved cene Boss Burger (USD)

Koliko bo Boss Burger (BOSSBURGER) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Boss Burger (BOSSBURGER) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Boss Burger.

Preverite napoved cene Boss Burger zdaj!

BOSSBURGER v lokalne valute

Tokenomika Boss Burger (BOSSBURGER)

Z razumevanjem tokenomike Boss Burger (BOSSBURGER) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko BOSSBURGER zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Boss Burger (BOSSBURGER)

Koliko je danes vreden Boss Burger (BOSSBURGER)?
Cena BOSSBURGER v živo v USD je 0.00008593 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena BOSSBURGER v USD?
Trenutna cena BOSSBURGER v USD je $ 0.00008593. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Boss Burger?
Tržna kapitalizacija za BOSSBURGER je $ 85.77K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok BOSSBURGER?
Razpoložljivi obtok BOSSBURGER je 1.00B USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini BOSSBURGER?
BOSSBURGER je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00154863 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena BOSSBURGER vseh časov (ATL)?
BOSSBURGER vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.00002681 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja BOSSBURGER?
24-urni volumen trgovanja v živo za BOSSBURGER je -- USD.
Bo BOSSBURGER zrasel?
Cena BOSSBURGER se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen BOSSBURGER.
