Informacije o ceni Boss Burger (BOSSBURGER) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.00008465 24H Nizka $ 0.00009063 24H Visoka Najvišja vseh časov $ 0.00154863 Najnižja cena $ 0.00002681 Sprememba cene (1H) -1.15% Sprememba cene (1D) +1.50% Sprememba cene (7D) +16.42%

Cena Boss Burger (BOSSBURGER) v realnem času je $0.00008593. V zadnjih 24 urah se je BOSSBURGER trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00008465 in najvišjo vrednostjo $ 0.00009063, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena BOSSBURGER v vseh časov je $ 0.00154863, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00002681.

Kratkoročna uspešnost BOSSBURGER se je v zadnji uri spremenila za -1.15%, v 24 urah +1.50% in v 7 dneh +16.42%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Boss Burger (BOSSBURGER)

Tržna kapitalizacija $ 85.77K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 85.77K Zaloga v obtoku 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Boss Burger je $ 85.77K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BOSSBURGER je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 85.77K.