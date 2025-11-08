Današnja cena Boros

Današnja cena kriptovalute Boros (BOROS) v živo je $ 0.00006256, s spremembo 9.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOROS v USD je $ 0.00006256 na BOROS.

Kriptovaluta Boros je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 54,435, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 870.06M BOROS. V zadnjih 24 urah se je BOROS trgovalo med $ 0.00005591 (najnižje) in $ 0.00006319 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00047711, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005591.

V kratkoročni uspešnosti se je BOROS premaknil 0.00% v zadnji uri in -52.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Boros (BOROS)

Tržna kapitalizacija $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K Zaloga v obtoku 870.06M 870.06M 870.06M Skupna ponudba 870,060,049.4669478 870,060,049.4669478 870,060,049.4669478

