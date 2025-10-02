Tokenomika Boppy The Bat (BOPPY)
Tokenomika in analiza cen Boppy The Bat (BOPPY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Boppy The Bat (BOPPY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Boppy The Bat (BOPPY)
Boppy is a character created by Matt Furie, the artist best known for creating boppy the night rider, a meme that gained widespread popularity and cultural significance. Boppy, a bat, features prominently in Furie's book "The Night Riders."
In this illustrated children's story, Boppy joins Hoppy the frog and Draggy the dragon on a series of enchanting adventures. This trio embarks on nocturnal quests, navigating whimsical and sometimes perilous landscapes to protect children's dreams.
Their journeys are infused with themes of friendship, courage, and the importance of teamwork, making "The Night Riders" a heartwarming tale that resonates with both children and adults. Furie's vibrant and imaginative artwork brings these characters and their adventures to life, showcasing his unique storytelling style.
Tokenomika Boppy The Bat (BOPPY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Boppy The Bat (BOPPY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BOPPY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BOPPY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BOPPY, raziščite ceno žetona BOPPY v živo!
Napoved cene BOPPY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BOPPY? Naša stran za napovedovanje cen BOPPY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
